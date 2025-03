Auffahrunfall auf B28 bei Metzingen: 35.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B28 zwischen den Anschlussstellen Metzingen-Neuhausen und Metzingen-Ost ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 45-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein in seinem Ford Focus vorausfahrender 55-Jähriger seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und krachte diesem ins Heck. Dabei wurde der Ford-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch der Mercedes-Fahrer wurde verletzt, wollte aber entgegen dem ärztlichen Rat nicht ins Krankenhaus. Seine beiden im Mercedes mitfahrenden Kindern im Alter von acht und elf Jahren blieben unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mindestens 25.000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten in der Folge von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)