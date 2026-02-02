Auffahrunfall auf B28 bei Dettingen: Kleinkind verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls mit vier Autos, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Abfahrt Dettingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Eine 35-Jährige war gegen 8.50 Uhr mit ihrem BMW X1 auf der Bundesstraße von Bad Urach in Richtung Dettingen unterwegs. Kurz nach der dortigen Baustelle auf Höhe der Bushaltestelle prallte sie aufgrund von Unachtsamkeit ins Heck eines vorausfahrenden VW Multivan einer 62-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor fahrenden VW Kombi einer 48-Jährigen und dieser wiederum auf einen vor dem Kombi fahrenden VW Tiguan einer 75-Jährigen aufgeschoben wurde.

Ein im BMW ordnungsgemäß gesichertes fünf Jahre altes Kleinkind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Die entstandenen Sachschäden an den Autos werden auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. (pol)