Auf Heck gekracht bei Metzingen - Zwei Verletzte

METZINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der B28 zwischen den Anschlussstellen Metzingen-Neuhausen und Metzingen-Süd ereignet hat. Ein 85-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender Volvo XC60 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste.

Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Volvo, dass dieser noch auf einen davor stehenden Renault Kangoo aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der 56-jährige Volvo-Fahrer und der 33 Jahre alte Fahrer des Renault leichte Verletzungen. Beide wurden in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Alle beteiligten Autos, an denen Sachschäden von insgesamt mehreren tausend Euro entstanden sind, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)