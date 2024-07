Auf Gegenfahrbahn gelandet - Zwei Schwerverletzte bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Autofahrer haben bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 312 nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 8.45 Uhr mit einem Nissan Qashqai die Bundesstraße von Reutlingen kommend in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle zur L378a geriet er aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der entgegenkommenden Mercedes C-Klasse eines 27-Jährigen.

Der zurückschleudernde Nissan des 64-Jährigen prallte anschließend noch gegen den ursprünglich hinter ihm fahrenden Seat Leon einer 19-Jährigen. Während diese nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt bleib, musste der Nissan-Lenker von der Feuerwehr aus seinem Wagen geholt werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch der Mercedes-Lenker wurde mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sowohl der Nissan als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt der B312 bis gegen 11.10 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Bundesstraße abgeleitet. (pol)