Auf Gegenfahrbahn bei Pfronstetten gelandet - Ein Verletzter

Der Verletzte musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)

PFRONSTETTEN. Auf der B312 ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 11.50 Uhr befuhr die 47-jährige Fahrerin eines BMW die B312 von Tigerfeld kommend in Fahrtrichtung Pfronstetten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda eines 35-Jährigen. Der Skoda wurde dadurch abgewiesen und kam im Graben zum Stehen.

Der Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallverursacherin ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung, weshalb bei ihr in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Fahrzeuge waren in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 45.000 Euro. (pol)