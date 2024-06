Auf der Zugfahrt von Stuttgart nach Tübingen zieht ein Mann die Notbremse

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23.40 Uhr. Hier soll der 27 Jahre alte deutsche Staatsangehörige laut Polizei kurz nach der Abfahrt am Stuttgarter Hauptbahnhof die Notbremse gezogen haben, weshalb der Zug eine Zwangsbremsung erhielt. Der Grund dieser Handlung war offenbar, dass der Mann in einen falschen Zug eingestiegen war und er es erst zu diesem Zeitpunkt festgestellt hatte. Eine alarmierte Streife der Landespolizei konnte den geständigen Mann nach dem planmäßigen nächsten Halt am Bahnhof Nürtingen feststellen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des missbräuchlichen Nutzens von Notrufen oder des Vortäuschens von Hilfsbedürftigkeit wurden seitens der Bundespolizei eingeleitet. (pol)