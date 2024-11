Auf der Flucht: Unbekannte wollten Geldautomaten in Riederich sprengen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Gruppe unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, einen Geldautomaten in der Mittelstädter Straße in Riederich zu sprengen. Das bestätigt die Polizei auf GEA-Nachfrage. Gegen 4.45 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei. Die mutmaßlichen Täter flüchteten vom Tatort. Ihre Werkzeuge ließen sie liegen. Derzeit sind Entschärfer sowie die Kripo vor Ort im Einsatz. Die Mittelstädter Straße war gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Die mutmaßlichen Täter sind weiter auf der Flucht. (sapo)