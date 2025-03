Riederich investiert wieder: Etat für 2025 ist eingebracht

Die Sanierung der maroden Wasserleitung in der Panoramastraße ist eins der Projekte, die in Riederich dieses Jahr umgesetzt wird.

RIEDERICH. So früh wie seit Jahren nicht mehr liegt dem Riedericher Gemeinderat der Haushalt vor, am Mittwoch brachte Kämmerin Tanja Dreier das druckfrische Zahlenwerk ein. Das weist zwar ein Minus von 1,7 Millionen Euro aus, signalisiert dennoch eines: Riederich ist nach zwei Jahren des Quasi-Stillstands – die Haushalte wurden jeweils kurz vor Jahresende vorgelegt – wieder auf Normalkurs. Das heißt auch: Es wird wieder investiert, 1,5 Millionen Euro sind eingeplant.

Noch dieses Jahr soll die marode Wasserleitung im Bereich der Panoramastraße erneuert werden. Kostenpunkt: 625.000 Euro. Für 140.000 Euro erhält der Bauhof dringend benötigte Fahrzeuge und auch die EDV muss bei Feuerwehr (15.000 Euro) und Rathaus (82.500 Euro) auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kindergarten Bismarckstraße, der aufgrund behördlicher Forderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung umgebaut werden muss. 200.000 Euro sind dafür eingeplant.

Lange Liste mit Maßnahmen

Die Kernzeit- und Ganztagsbetreuung muss ausgebaut werden, immer noch sind Hagelschäden zu reparieren, das Dach des Rathausfoyers ist undicht und Feldwege werden saniert: Die Liste der anvisierten Maßnahmen ist lang und könnte, so Tobis Pokrop bei seiner Haushaltsrede, sogar noch verlängert werden. Grundsätzlich gelte aber eines, wie er der Bürgermeister deutlich machte: »Man kann ersehen, dass der aufliegende Haushaltsplan in vielen Bereichen Maßnahmen und Projekte berücksichtigt, die das Potenzial haben gemeindliche Strukturen zu erhalten, sie aber auch in anderen Bereichen weiterzuentwickeln.«

Ausgaben in Höhe von rund 13 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von 11,3 Millionen Euro gegenüber. Das Defizit von 1,7 Millionen Euro kann laut Kämmerin Dreier über Rücklagen ausgeglichen werden, eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig. Aber, das machte sie mit Blick in die Zukunft deutlich: Unter Umständen müsse die Art und Qualität der Aufgabenerfüllung überdacht beziehungsweise reduziert werden.

Über Anpassungen der Gebühren in den Bereichen Wasserzins, Kinderbetreuung und Friedhof werde in den nächsten Monaten laut Bürgermeister Pokrop diskutiert müssen. Aber, so seine Einschätzung: »Dies wird das Ergebnis nur marginal verbessern.« Auf der Einnahmenseite steht auch die Gewerbesteuer, der Ansatz wurde, so Tanja Dreiers Ausführungen, vorsichtig optimistisch mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt. »Ein leicht erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 3,2 Millionen Euro bildet wieder einmal die konstanteste und wichtigste Ertragsquelle für die Gemeinde«, ergänzte Pokrop. Mit 11,3 Millionen Euro, so das Fazit, bewegen sich die Erträge auf dem Niveau der beiden Vorjahre.

Steigerung der Personalkosten

»Ein Blick auf die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen gibt jedoch Grund zur Sorge«, erklärte er. An erster Stelle sei die Steigerung der Personalkosten um rund 700 000 Euro auf knapp 4,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahresplan zu erwähnen. Einerseits konnten vakante Stellen inzwischen besetzt werden, aber auch die Tariferhöhungen würden sich bemerkbar machen. Die Zuweisungen sind zurückgegangen, gleichzeitig die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage gestiegen – die Folge seien laut Pokrop erhebliche Mindererträge. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts habe das Land seiner Ansicht nach den Kommunen eine Fußfessel abgelegt: »Sie besitzt das Potenzial, auf Sicht alle baden-württembergischen Kommunen zu erdrücken.«

Nun ist es an den Gemeinderäten, sich bis zur nächsten Sitzung am Mittwoch, 9. April, intensiv mit dem Zahlenwerk zu beschäftigen. Der Bürgermeister machte jedoch eines deutlich: Wenn neue Projekte aufgenommen werden sollen, müsse gleichzeitig vorgeschlagen werden, welches dafür wegfalle. Denn, so Pokrop: »Noch mehr Projekte als ohnehin schon vorgesehen anzugehen, wird von der Kapazität her nicht zu bewerkstelligen sein.« (GEA)