Auf B28 Unfall verursacht: Reutlinger Polizei sucht Unfallflüchtigen

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Dienstagmorgen wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen einen noch unbekannten BMW-Lenker. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem BWM M2 auf der B 28 in Richtung Tübingen. Wegen einer Baustelle werden dort gerade die beiden Fahrspuren zu einer Fahrbahn zusammengeführt. Ein bislang unbekannter BMW 420 überholte in der Folge den 25-Jährigen und scherte anschließend so knapp nach rechts ein, dass der 25-Jährige trotz Durchführung einer Vollbremsung dem Unbekannten auf das Heck auffuhr. Dieser setzte seine Fahrt fort und beachtete die Versuche des Geschädigten, ihn zum Anhalten zu bewegen, nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (pol)