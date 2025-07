Arbeiter auf Wilsinger Firmengelände eingeklemmt - Verletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-WILSINGEN. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes musste ein Arbeiter nach einem Unfall auf einem Firmengelände am Dienstagnachmittag in Wilsingen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das berichtet die Polizei. Ein 37-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit dem Abbau einer Anlage beschäftigt. Hierzu befand er sich auf einem Fahrzeugdach. Im Zuge der Arbeiten löste der Mann verschiedene Schrauben, worauf ein Bauteil nach unten klappte und den Mann auf dem Fahrzeugdach einklemmte. Ein Mitarbeiter wurde auf die Notlage des Arbeiters aufmerksam und hob das Bauteil mit Hilfe eines Radladers an.

Im Anschluss wurde der 37-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungshubschrauber waren drei weitere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der Polizeiposten Alb und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (pol)