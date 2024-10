Anwohnerin spricht Einbrecher auf Uracher Mingolfplatz an - Täter flüchten

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In ein Gebäude auf einem Bad Uracher Minigolfplatz in der Elsachstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor ein Uhr hatten sich zwei Unbekannte Zutritt zum umzäunten Grundstück verschafft. Als sie versuchten, die Tür zu einem Gebäude aufzubrechen, wurden sie von einer Anwohnerin angesprochen. Daraufhin flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Ulmer Straße. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden Täter werden als dunkel gekleidete Männer mit Stirnlampen beschrieben. Zeugen, die in der Nacht zum Montag dementsprechende Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07125946870 beim Polizeiposten Bad Urach zu melden. (pol)