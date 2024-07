Anhänger-Steuergeräte und Räder in Reutlingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich drei Steuergeräte an Lkw-Aufliegern, die auf einem Parkplatz in der Sondelfinger Straße geparkt waren, haben Unbekannte über das vergangene Wochenende gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen bauten die Diebe die Steuergeräte aus, wobei sie sämtliche Kabel und Schläuche einfach durchtrennten und ließen die Geräte mitgehen. Zudem entwendeten sie an einem der Auflieger zwei komplette Räder.

Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Die an den Sattelaufliegern entstandenen Sachschäden wurden noch einmal mit rund 10.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9611-0 um Hinweise. (pol)