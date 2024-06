Anhänger löst sich in Lichtenstein von Auto und kracht in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Auf etwa 5.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L387 zwischen Unterhausen und Holzelfingen entstanden ist. Das berichtet die Polizei. Ein 30-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem Skoda mit Anhänger auf der Landesstraße in Richtung Holzelfingen unterwegs. Weil er seinen Anhänger nicht richtig verbunden und gesichert hatte, löste sich dieser vom Zugfahrzeug, rollte auf die Gegenfahrspur und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden VW Caddy, dessen 56 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versucht hatte, durch eine Notbremsung eine Kollision zu verhindern. Verletzt wurde niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste der Bauhof anrücken. (pol)