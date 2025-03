Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße in Reutlingen sind Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte ein Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Kurz vor 11.30 Uhr stellten aufmerksame Hausbewohner einen Brandgeruch sowie eine Rauchentwicklung aus der Wohnung fest und verständigten die Rettungskräfte. Der Senior war bereits durch die Hausbewohner aus der Wohnung begleitet worden. Er blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Gefahr beseitigt und die Wohnung belüftet. (pol)