An Kreuzung in Tübingen nicht aufgepasst: Autounfall mit zwei Verletzten und 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Schaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung der Tübiner Straßen Ebenhalde und Hagenloher Straße (K6914) ereignet hat. Eine 36-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Ford Galaxy auf der Straße Ebenhalde unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hagenloher Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 72-Jährigen, der mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße in Richtung Hagelloch unterwegs war, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung des umfangreichen Trümmerfelds war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Die Hagenloher Straße musste bis kurz vor 14 Uhr gesperrt werden. (pol)