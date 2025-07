An E-Scooter hängen geblieben: Radfahrendes Kind in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind am Samstagnachmittag in Reutlingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein Zwölfjähriger auf seinem Fahrrad gegen 17.50 Uhr auf dem Gehweg der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs, als ihm eine noch unbekannte E-Scooter-Lenkerin entgegenkam, berichtet die Polizei. In der Folge blieb der Junge an einer am Lenker des grünen E-Scooters befestigten Tüte hängen und stürzte.

Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen musste der Zwölfjährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zu der unbekannten E-Scooter-Lenkerin, die von etwas korpulenterer Statur sein soll, liegt bislang keine genauere Personenbeschreibung vor. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)