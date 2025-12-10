Ammerbuch: 80-Jähriger erfasst mit Auto Seniorin mit Rollator

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Eine Seniorin ist am Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war ein über 80-jähriger Ford-Lenker auf dem Haldenweg in Richtung Ammerbuch-Altingen unterwegs und übersah dabei, eigenen Angaben zufolge aufgrund der tief stehenden Sonne, eine in die gleiche Richtung an ihrem Rollator laufende Seniorin. Diese kam nicht zu Fall, musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen jedoch vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Ford war augenscheinlich kein Schaden entstanden. Ob der Rollator beschädigt wurde, steht noch nicht fest. (pol)