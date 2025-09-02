Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall in Reutlingen und flieht zu Fuß

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu hohes Tempo dürfte laut Polizei die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Einmündung Kaiserstraße/Erwin-Seiz-Straße in Reutlingen ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 0.10 Uhr mit seinem Audi A5 auf der Kaiserstraße in Richtung Pfullingen unterwegs, als er unmittelbar vor der Einmündung der Erwin-Seiz-Straße in der Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge überfuhr er ein Verkehrsschild, bevor er nahezu ungebremst frontal gegen einen etwa zehn Meter hohen Baum prallte. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und ergriff anschließend zu Fuß die Flucht in Richtung Betzenriedstraße.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Der 32-Jährige konnte später in einer Klinik angetroffen werden. Weil sich zudem Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 20.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst mit Unterstützung der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz war, aufwändig geborgen werden. (pol)