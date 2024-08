Alkohol im Spiel? Smartfahrer überschlägt sich in Reutlingen mehrfach

Der 21-jährige Fahrer dieses Smart verletzte sich bei dem allein verursachten Unfall in Reutlingen leicht.

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall, der sich Freitagnacht auf der Schieferstraße ereignet hat, hat in Reutlingen zu einer teilweisen Straßensperrung geführt. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 0.40 Uhr in seinem Smart ForTwo auf der Schieferstraße/B 28 in Richtung Metzingen. Im Bereich der Überführung der Sondelfinger Straße geriet das Fahrzeug wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit außer Kontrolle.

In der Folge fuhr das Auto gegen den Bordstein, kam ins Schleudern und prallte gegen das Brückengeländer. Zudem überschlug sich der Smart mehrfach. Der Fahrer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro. Der Schaden am Brückengeländer kann derzeit noch nicht beziffert werden. (GEA)