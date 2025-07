Alarm geht los: Einbrecher in Derendinger Schule auf frischer Tat ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in einer Schule in der Primus-Truber-Straße in Derendingen ist am frühen Donnerstagmorgen ein 50-Jähriger auf frischer Tat von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Nachdem gegen 3.20 Uhr der Einbruchsalarm des Gebäudes ausgelöst hatte, umstellten und durchsuchten die angerückten Polizeikräfte die Schulräumlichkeiten. Dabei stießen die Beamten im Inneren auf den 50-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Zuvor soll der Mann im Schulgebäude einen Getränkeautomaten aufgebrochen haben. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)