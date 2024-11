Akkuschrauber aus Geräteschuppen in Bad Urach gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Großgeräteschuppen in der Straße Lange Jauchert in Bad Urach ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Das berichtet die Polizei. Wie am Samstagmittag entdeckt wurde, hatte sich der Täter gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Gebäude verschafft und aus diesem nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem einen Akkuschrauber entwendet. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)