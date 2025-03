Akku gerät in Münsingen in Brand: 50.000 Schaden

Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften an. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zum Brand in einem Wohnhaus im Höhnrißweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend nach Rietheim ausgerückt. Kurz vor 19 Uhr war die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem die Bewohner beim Heimkommen starken Rauch im Inneren des Hauses bemerkt hatten.Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Akku eines zum Laden eingesteckten Hoverboards wohl infolge eines technischen Defekts in Brand geraten.

Die Flammen griffen anschließend auf den Fußboden über. Die Feuerwehr, die mit 25 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden am Hoverboard, dem Fußboden und dem von Rauchgasniederschlag betroffenen Wohnhaus wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Eine Hausbewohnerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieb unverletzt. (pol)