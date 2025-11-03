Aggressiver Gast greift in Tübinger Café Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein aggressiver Gast eines Cafés hat am Montagvormittag das Polizeirevier Tübingen beschäftigt. Gegen 9.45 Uhr wurden die Beamten in das Lokal Am Markt gerufen, in dem sich ein 61 Jahre alter Mann befand, der zuvor mehrfach Bestellungen aufgegeben hatte, jedoch nicht bezahlen wollte. In der Folge verhielt er sich äußerst aggressiv. Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen, der jedoch nicht mit sich reden ließ und stattdessen mit Barhockern, Bilderrahmen und einer Vase nach den Polizisten warf. Diese brachten den Mann zu Boden, legten ihm Handschließen an und entfernten ihn aus dem Lokal. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. (pol)