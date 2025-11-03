Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Aggressiver Gast greift in Tübinger Café Polizisten an

Symbolbild Festnahme
Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild)
Foto: Monika Skolimowska/DPA

TÜBINGEN. Ein aggressiver Gast eines Cafés hat am Montagvormittag das Polizeirevier Tübingen beschäftigt. Gegen 9.45 Uhr wurden die Beamten in das Lokal Am Markt gerufen, in dem sich ein 61 Jahre alter Mann befand, der zuvor mehrfach Bestellungen aufgegeben hatte, jedoch nicht bezahlen wollte. In der Folge verhielt er sich äußerst aggressiv. Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen, der jedoch nicht mit sich reden ließ und stattdessen mit Barhockern, Bilderrahmen und einer Vase nach den Polizisten warf. Diese brachten den Mann zu Boden, legten ihm Handschließen an und entfernten ihn aus dem Lokal. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. (pol)

Tübingen