Aggressiver Fahrgast an Reutlinger Busbahnhof festgenommen

REUTLINGEN. Ein 37-jähriger Mann ist am späten Freitagabend am Zentralen Omnibusbahnhof am Willy-Brand-Platz festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Ein Busfahrer hatte gegen 23.20 Uhr telefonisch die Polizei angefordert, da er zwei aggressive Fahrgäste im Bus hatte, die den Bus nicht verlassen wollten. Hierbei handelte es sich um den 37-Jährigen sowie seinen 36-jährigen Begleiter.

Die beiden Männer konnten noch im Bus angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl aufgrund zurückliegender Straftaten bestand. Da sich sein Begleiter nicht ausweisen konnte, wurden beide Personen zunächst zum Polizeirevier Reutlingen verbracht. Während der 36-Jährige die Dienststelle nach erfolgter Personalienfeststellung wieder verlassen konnte, wurde der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)