Aggressiver Busfahrgast in Eningen von Polizei in Gewahrsam genommen

ENINGEN. Ein 27 Jahre alter Mann musste in Eningen am Sonntagnachmittag von Einsatzkräften der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 15 Uhr war der 27-Jährige in einem Linienbus in eine Fahrkartenkontrolle geraten, bei der er offenbar kein gültiges Ticket vorweisen konnte, berichtet die Polizei. Gemeinsam mit dem vierköpfigen Kontrollpersonal musste er daraufhin an der Haltestelle am Südbahnbahnhof den Bus verlassen. Dort soll der 27-Jährige aggressiv gegenüber dem Kontrollpersonal geworden sein und versucht haben, auf dieses loszugehen.

Er wurde daraufhin von den Kontrolleuren überwältigt und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung festgehalten. Diese legte dem stark alkoholisierten Beschuldigten, der die Beamten fortwährend beleidigte, Handschließen an. Er wurde anschließend in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Verletzt wurde niemand. (pol)