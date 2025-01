Achtlos die Straße überquert: Mann in Tübingen von Auto angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 70-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmorgen in der Belthlestraße in Tübingen angefahren und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 6.55 Uhr hatte der Fußgänger ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Fahrbahn betreten, um zu seinem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw zu gelangen. Er wurde von einem herannahenden Citroen Aircross, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde, erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (pol)