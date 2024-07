Abgestelltes Auto rollt in Tübingen weg: 27.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Beträchtlicher Schaden in Höhe von schätzungsweise 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Bereich Waldhäuser Straße / Im Rotbad in Tübingen entstanden. Gegen 14.20 Uhr setzte sich laut Polizei ein Land Rover, der vom Fahrer beim Abstellen offenbar nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert worden war, in Bewegung.

Der Wagen prallte in der Folge auf dem Gefälle gegen eine Mauer, zwei Verkehrszeichen, einen geparkten Fiat sowie einen Baum. Allein der Schaden am Land Rover dürfte mit circa 20.000 Euro zu Buche schlagen. (pol)