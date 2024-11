Abgefahrene Reifen und zu schnell bei Regen: Unfall auf der B28 bei Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelhafte Bereifung dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagabend auf der B28 ereignet hat. Eine 44-Jährige war gegen 22.20 Uhr mit ihrem Mercedes SLC auf der rechten Spur der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs. Auf dem nahezu geraden Teilstück vor der Ausfahrt Betzingen wollte die Fahrerin einen vorausfahrenden Wagen überholen.

Weil sie aber auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr und zudem ihre Bereifung teilweise keine ausreichende Profiltiefe mehr aufwies, kam sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und touchierte zunächst die Mittelleitplanken. Von diesen wurde sie quer über die Fahrbahn hinweg nach rechts abgewiesen, bevor das Auto in die rechten Leitplanken krachte, in denen es entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Mercedes, an dem ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz. (pol)