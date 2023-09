Abfallcontainer gerät auf einer Baustelle in Orschel-Hagen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Brand eines Abfallcontainers hat am Dienstagabend in der Ludwig-Erhard-Straße in Orschel-Hagen die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.50 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem der in Flammen stehende Container auf der dortigen Baustelle bemerkt worden war, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Lage schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Da sich in dem Container lediglich Abfall befand, wird aktuell von keinem Sachschaden ausgegangen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)