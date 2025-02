95-Jähriger in Tübingen angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Bereich der Eduard-Spranger-Straße und einem dortigen Kinderspielplatz ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Kurz nach 10 Uhr befand sich der 95-jährige Fußgänger auf dem Fußweg von der Eduard-Spranger-Straße in Richtung eines Kinderspielplatzes, als dieser von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. In der Folge kam der Fußgänger zu Fall.

Zunächst kümmerte sich der Unfallbeteiligte an der Unfallstelle um den Verletzten und half diesem auf, setzte seine Fahrt im Anschluss allerdings fort. Der Unfall wurde der Polizei erst am Samstagabend nachträglich mitgeteilt, da sich der Gesundheitszustand des Fußgängers verschlechterte.

Der 95-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Zustellerfahrzeug gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/ 972-1400 zu melden. (pol)