87-Jähriger nach Unfallflucht in Reutlingen von der Polizei ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Strafrechtlich verantworten muss sich ein 87-jähriger Autofahrer, nachdem er am Freitagabend in Reutlingen einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.50 Uhr befuhr der 87-Jährige mit seinem Pkw der Marke BMW die Hindenburgstraße und prallte hier aus bislang unbekannter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. Trotz eines beschädigten Reifens fuhr der 87-jährige BMW-Fahrer zunächst weiter und begutachtete dann einige Meter entfernt den Schaden an seinem Fahrzeug. Hierbei wurde er durch zwei Personen auf den von ihm verursachten Verkehrsunfall angesprochen, fuhr jedoch erneut los, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Der 87 Jahre alter Unfallverursacher konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier räumte er ein, den Unfall verursacht zu haben. Aufgrund einer beim Unfall erlittenen Verletzung im Gesichtsbereich und aufgrund seines körperlichen Zustands musste der Rettungsdienst verständigt werden. Dieser brachte den Senior zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik, wo er am Samstagmorgen wieder entlassen werden konnte. Sowohl am BMW des Unfallverursachers als auch an dem geparkten Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro. (pol)