86-Jähriger übersieht Radlerin in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurde eine 53 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Storlachstraße / Sondelfinger Straße ereignet hat. Ein 86-Jähriger war kurz vor 8 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Storlachstraße aus Richtung Föhrstraße kommend in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung übersah er die von links herankommende Radfahrerin, die auf dem Radweg der Sondelfinger Straße in Richtung Innenstadt fuhr, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto des Unfallverursachers wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf rund 200 Euro beziffern. (pol)