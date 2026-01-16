Stabübergabe bei der Liga der Freien Wohlfahrt Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das Soziale mitzugestalten – das war schon immer unser Anspruch, das ist unsere DNA«, sagt Dr. Joachim Rückle, bis vor Kurzem Vorsitzender der Liga der freien Wohlfahrt im Kreis Reutlingen. Nach zwei Jahren endete seine Vorstandschaft turnusgemäß, allerdings bleibt er seinem Nachfolger Franz-Xaver Baur als Stellvertreter erhalten. Die Reutlinger Liga hat fünf Mitglieder: Neben dem Diakonieverband, dessen Geschäftsführer Rückle ist, und der Caritas mit Baur als Regionalleiter, sind dies die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen (AWO), der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband und das Deutsche Rote Kreuz. Alle zwei Jahre wechselt der Vorsitz, diese Woche war es wieder so weit.

Wohlfahrtsliga Die Liga der freien Wohlfahrtspflege Kreis Reutlingen ist eine Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Sie sieht sich als sozialpolitische Interessenvertretung der sozial und gesundheitlich benachteiligten Menschen im Landkreis. Mitglieder sind die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen (AWO), Caritas, Diakonie, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband und Deutsches Rotes Kreuz. (GEA)

Eine lokale Besonderheit ist, dass es in Reutlingen mehrere Fachausschüsse gibt, die sich um unterschiedliche Klientel und deren soziale Belange kümmern. So engagieren sich Arbeitskreise besonders für Flüchtlinge und Asylsuchende und für Jugendliche, aber natürlich bekommen auch viele andere Unterstützung, die diese benötigen. Im Zentralorgan der Liga sitzen nicht nur Vertreter der Sozialverbände, sondern auch vom Landkreis und der Stadt. Das gebe es sonst eher selten, sagt Rückle. Auch mit der Bundesagentur für Arbeit oder den Fraktionsvorsitzenden treffe man sich zu Jahresgesprächen.

Zeigen, wie es den Menschen geht

Denn, das betonen beide, es sei immer notwendiger, der Politik zu verdeutlichen, welche Arbeit die Wohlfahrtsverbände stemmen und wie wichtig diese ist. »Wir müssen zeigen, wie es den Menschen geht«, sagt Baur. Dies sieht er auch als eine der Hauptaufgaben für die kommenden zwei Jahre unter seiner Vorstandschaft.

Der 57-jährige Franz-Xaver Baur ist seit einem Jahr Leiter der Caritas-Region Fils-Neckar-Alb. Bisher hatte er seinen Arbeitsplatz vorwiegend in Esslingen. Aber mit seiner neuen Aufgabe in der Liga wird er künftig öfter in Reutlingen anzutreffen sein. Er hat Kulturwissenschaften und Pädagogik studiert, kommt aus der Jugendarbeit und war Leiter des Berufsbildungswerkes in Waiblingen. Im Stab, der ihm von seinem Vorgänger Joachim Rückle überreicht wurde, hat dieser Nüsse platziert. Die seien gesund, betonte er, aber stünden sinnbildlich auch für so manche harte Nuss, die Baur in den kommenden zwei Jahren sicherlich zu knacken haben wird. (GEA)