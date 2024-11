83-Jähriger stürzt in Tübinger Bus durch eine Glasscheibe und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend gegen 17.20 Uhr ist es in der Roteschstraße in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei. Ein 83-jähriger Fahrgast stieg an der Haltestelle Römerstraße in den dortigen Linienbus ein und ging in die Mitte des Busses, um an dem Automaten eine Fahrkarte zu kaufen. In diesem Moment setzte der Bus seine Fahrt fort, so dass der Fahrgast das Gleichgewicht verlor. Er stürzte durch eine Glastrennscheibe und zog sich mehrere Schnittwunden am Kopf zu. Er wurde vor Ort durch eine Besatzung des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss in das Krankenhaus verbracht. Weitere Fahrgäste waren nicht an Bord. Der Bus konnte seine Fahrt anschließend nicht mehr fortsetzen. (pol)