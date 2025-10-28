83-Jähriger fährt in Rottenburg in Kreisverkehr und kollidiert mit Pkw

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Bei einem Unfall am Kreisverkehr der Auberlinstraße ist eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden. Die 36-Jährige bog gegen 9.15 Uhr mit ihrem Chrysler von der Stuttgarter Straße kommend in den Kreisverkehr ein und wurde hierbei von einem wartepflichtigen 83-Jährigen übersehen, der seinerseits mit seinem Mercedes von der Auberlinstraße in den Kreisel einfuhr und mit dem Wagen der Frau kollidierte. Die 36-Jährige musste mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. (pol)