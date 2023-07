82-Jähriger bei Unfall in Gönningen verletzt: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden am Sonntagnachmittag in Gönningen. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr ein Kleintransporter verbotswidrig die aufgrund von Bauarbeiten in Richtung Hechinger Straße gesperrte Bierwiesenstraße. An der Baustelle auf der Fahrspur des Kleintransporters wechselte der noch unbekannter Fahrer auf die Gegenfahrspur.

Ein entgegenkommender, 82 Jahre alter Mann auf einem Fahrrad, der seinerseits von der Hechinger Straße in die Bierwiesenstraße abgebogen war, musste daher auf den Gehweg ausweichen und kam hierbei zu Fall. Dabei wurde der Senior derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr reaktionslos weiter. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs liegt bislang nicht vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)