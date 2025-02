Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Tübinger Kreisverkehr Rosentalstraße/Im Buckenloh hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 16 Uhr fuhr ein 80 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf vom Hagellocher Weg in den Kreisel ein und kollidierte mit dem bereits darin befindlichen VW Caddy, den eine 43-Jähriger lenkte. Verletzt wurde niemand. Der Blechschaden an den Autos wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)