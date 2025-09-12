79-Jähriger aus Reutlingen vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach dem 79 Jahre alten Karlo Barunovic aus Reutlingen fahndet derzeit die Polizei. Der Vermisste wurde von Angehörigen zuletzt am Sonntag, 31.08.2025, gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. An seiner Wohnanschrift in Reutlingen konnte er bisher nicht mehr angetroffen werden. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage des Vermissten, der über kein eigenes Auto verfügt, nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihm gesucht wird.

Der Gesuchte ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat graue, lichte Haare und blaue Augen. Möglicherweise ist er mit einer blauen oder grauen Jacke oder einer Jeansweste bekleidet. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Kriminalpolizei Reutlingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pol)