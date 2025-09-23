78-Jährige in Reutlingen überfahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte ein 80 Jahre alter Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem Nissan von einem Parkplatz eines Vereinsheims im Haldenäckerweg rückwärts ausparken und erfasste dabei eine wohl hinter dem Wagen befindliche 78-Jährige.

Diese geriet nach ersten Erkenntnissen unter den Pkw und wurde schwer verletzt. Der Nissan rollte weiter in eine Hecke und kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür mit einem Baumstamm, ehe der Fahrer wieder ein Stück nach vorne setzte.

Die schwerverletzte Seniorin musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden am Auto beziffert die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. (pol)