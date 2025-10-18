78-Jährige bei Küchenbrand im Reutlinger Hohbuch verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine verletzte 78-Jährige und Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am Freitagabend im Reutlinger Hohbuch entstanden ist. Das berichtet die Polizei. Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in ein Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte starke Rauchentwicklung aus allen Fenstern der betroffenen Wohnung festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche der Wohnung löschen und ein größeres Schadensausmaß verhindern.

Die Wohnungsinhaberin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch das Polizeirevier Reutlingen wird von einem technischen Defekt im Bereich eines Kühlschranks ausgegangen. (pol)