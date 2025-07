Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine Fußgängerin ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 73 Jahre alte Frau überquerte kurz vor 13.30 Uhr den Fußgängerüberweg nach dem Kreisverkehr in der Eitlinger Straße. Hierbei wurde sie offensichtlich von einem 24-jähriger Ford Transit - Fahrer, der aus dem Kreisverkehr in die Eitlinger Straße einbog, übersehen und von dessen Wagen erfasst und verletzt. (pol)