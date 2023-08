71-Jähriger kommt bei Tübingen mit Auto von Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine medizinsche Ursache hat am Dienstagnachmittag ersten Erkenntnissen nach zu einem Verkehrsunfall auf der B 296 geführt.

Ein 71-Jähriger befuhr kurz vor 15.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse die Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Tübingen. Nach einer leichten Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Hierbei wurden ein Leitpfosten sowie ein Busch beschädigt. Eine 55-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie musste wie der Fahrer in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt sowie zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr war zur Unterstützung mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Unfallort. An dem Mercedes war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (pol)