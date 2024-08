70 Jahre alter Rollerfahrer nach Unfall in Metzingen verstorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. An den Folgen seiner bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 20. Juli, erlittenen Verletzungen ist ein 70-Jähriger am Donnerstag im Krankenhaus verstorben. Der Mann war an diesem Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Motorroller auf der Stuttgarter Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Baustelle im Bereich des Einkaufsmarktes bei der Ermsbrücke übersah er die dortige Baustellenabschrankung und prallte frontal gegen eine Betonwand. Im weiteren Verlauf wurde er von dem Motorroller abgeworfen. Der Senior wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo der am Donnerstag verstarb. (pol)