70-Jähriger fährt beim Ausparken in Dußlingen 86-Jährigen Fußgänger an

DUSSLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Mini Cooper rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in Richtung Tübinger Straße. Dabei erfasste der Wagen einen 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden. Er musste nachfolgend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)