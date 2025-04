61-Jährige verwechselt Gas- und Bremse in Trochtelfingen und prallt gegen Mauer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Nicht mehr fahrbereit war ein Auto nach einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Straße Am Graben in Trochtelfingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtige eine 61-jährige VW-Lenkerin gegen 19.30 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke herauszufahren, berichtet die Polizei. Augenscheinlich legte sie hierbei jedoch versehentlich den Vorwärtsgang ein und beschleunigte das Fahrzeug.

Anschließend fuhr sie mit ihrem VW einen etwa eineinhalb Meter hohen Absatz vom Parkplatz herunter und kollidierte dann mit einer Mauer und einem Hoftor eines gegenüberliegenden Grundstücks. Hierbei wurde der Pkw so erheblich beschädigt, dass er im weiteren Verlauf abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an der Mauer, dem Tor und dem Pkw wird auf 11.000 Euro geschätzt. (pol)