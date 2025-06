60-Jähriger mit über drei Promille auf Roller in St. Johann unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN/REUTLINGEN. Die Polizeireviere Pfullingen und Reutlingen ermitteln derzeit gegen einen 60 Jahre alten Mann, der am Freitagabend und in der darauffolgenden Nacht auf Samstag mehrere Straftaten begangen hat. Der 60-Jährige wurde zunächst am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße in St. Johann dabei beobachtet, wie er augenscheinlich betrunken mit seinem Roller fuhr und schließlich stürzte. Anschließend torkelte der Mann über einen Feldweg bevor er ohne Fremdeinwirkung auf einer Wiese zu Fall kam. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den von ihm gefahrenen Roller war. Zudem wurde bei dem 60-Jährigen ein Atemalkoholgehalt von deutlich über drei Promille festgestellt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst wurde er daraufhin in polizeilicher Begleitung in das Klinikum in Reutlingen verbracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 60-Jährige in der Klinik belassen, musste hier jedoch nicht weiter behandelt werden. Wenige Stunden später belästigte er hier im Außenbereich der Klinik eine 31-jährige Frau, was einen weiteren Polizeieinsatz nach sich zog. Der 60-Jährige hatte die 31-Jährige gegen ihren Willen mehrfach angefasst, bis dies durch ihren Begleiter unterbunden wurde. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wurde dem 60-Jährigen ein entsprechender Platzverweis erteilt. Er muss sich nun sowohl für die Trunkenheitsfahrt, das Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch für die sexuelle Belästigung zum Nachteil der 31-Jährigen verantworten. (pol)