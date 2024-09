Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Mittelstadt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ein 54-Jähriger gegen 15.10 Uhr beim Wechsel einer Dachantenne in der Straße Im Trompeter mehrere Meter tief zu Boden. Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)