51-Jähriger baut Unfälle in Tübingen und Kusterdingen: Drei Autos beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstag hat ein 51-Jähriger zwei Unfälle im Raum Tübingen verursacht und mit seinem Pkw insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel am Samstagmittag die Herrenberger Straße in Richtung Tübingen. Im Verlauf eines Überholvorgangs touchierte er den Citroen der zu überholenden 58-Jährigen, sowie einen ihm entgegenkommenden VW Polo. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Lenker des Opel setzte seine Fahrt unmittelbar fort, ohne an der Unfallstelle anzuhalten.

Gegen 15.10 Uhr wurde in der Immenhäuser Straße in Kusterdingen ein geparkter Peugeot durch einen Opel beschädigt. Der Opel konnte durch seine entsprechenden Unfallschäden den vorangegangenen Unfällen in Tübingen zugeordnet werden. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle beläuft sich auf über 10.000 Euro, glücklicherweise wurden durch die Unfälle niemand verletzt.

Der 51-jährige Unfallverursacher konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und musste aufgrund des Verdachts des Alkoholeinflusses im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (pol)