46-Jähriger reißt in Tübingen Postpakete auf und stiehlt Tablet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gegen einen 46-Jährigen, der mehrere Warensendungen gestohlen haben soll, ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Montagnachmittag. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 16.10 Uhr im Flur eines Wohngebäudes in der Hartmeyerstraße mehrere dort abgestellte Pakete geöffnet und den Inhalt, darunter auch ein Tablet, an sich genommen zu haben.

Der Tatverdächtige konnte von einer Streifenwagenbesatzung in der näheren Umgebung angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Außerdem fanden die Beamten bei ihm das mutmaßliche Diebesgut. Der 46-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol)