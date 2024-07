45-Jähriger entblößt sich in Reutlingen vor Kind - Pfefferspray eingesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen sind am Montagabend in den Bereich der Reutlinger Arbachstraße / Wörthstraße ausgerückt. Gegen 18.50 Uhr war über Notruf eine dortige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, soll sich ein 45-Jähriger in der Öffentlichkeit vor einem Kind entblößt und selbst befriedigt haben, worauf zwei Zeugen einschritten. In der Folge entwickelte sich zwischen den drei Männern ein handfester Streit, bei dem auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Ernstlich verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf aufgenommen. (pol)